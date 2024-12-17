Педагог из Лобни победил на всероссийском конкурсе учителей истории

Жанна Хавхунович, учитель истории из Лобни, победила на первом этапе Всероссийского конкурса «История в школе: традиции и новации». Конкурс посвящен 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В этом году в конкурсе участвовали более 700 учителей из разных уголков России и других стран. Заданием для участников было подготовить запись урока на тему истории России, связанной с юбилейной датой.

По итогам отборочных этапов определены 88 победителей из которых Жанна Хавхунович стала победителем первого этапа конкурса.

Руководство школы № 9 Лобни поздравило Жанну Витальевну с заслуженной победой.

Условия для качественного обучения созданы в образовательных учреждениях при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Особое внимание уделяют научно-исследовательской деятельности и патриотическому воспитанию.