Педагога Любучанской школы признали лучшим по биологии в Подмосковье

Конкурс «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» проходит в Подмосковье в девятый раз. Преподаватель из городского округа Чехов Валентина Ратникова победила в номинации «Лучший учитель биологии».

Сам конкурс состоит из трех этапов: школьного, муниципального и регионального, который выиграла педагог Любучанской средней школы.

Валентина Ратникова, как и победители каждой из 18 номинаций, получит премию губернатора Московской области Андрея Воробьева в размере 300 тысяч рублей.

В 2023 году лауреатом конкурса также стал преподаватель из Чехова. Павел Чеботарев отличился в номинации «Лучший учитель основ безопасности жизнедеятельности».

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