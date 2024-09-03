Педагог из Любучанской школы получил сертификат на приобретение жилья
Учитель начальных классов Татьяна Кузнецова из поселка Любучаны стала участницей программы «Социальная ипотека». Ей вручили сертификат на покупку квартиры.
Стаж работы Татьяны Кузнецовой в Любучанской школе превысил восемь лет. Педагог жила в съемной квартире, но когда узнала о возможностях программы социальной ипотеки, подала документы на участие.
«Я выбрала „однушку“ в центре города. Буду переезжать после небольшого ремонта. У меня большие планы, связанные со здоровым образом жизни: рядом с домом спортивный комплекс. Собираюсь ходить в бассейн или на тренировки», — сказала Татьяна Кузнецова.
Программу реализуют в регионе с 2016 года. Ее инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Она направлена на поддержку педагогов в приобретении жилья.
Уже восемь учителей в Чеховском городском округе воспользовались этой программой. Им выделяют 50% от стоимости жилья от региона в качестве первоначального взноса. Затем в течение 10 лет ежемесячно выплачивают компенсацию суммы основного долга.
Подробная информация есть на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
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