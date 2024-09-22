Педагог из лицея № 4 в Коломне стал лучшим учителем-предметником Подмосковья

В Подмосковье провели Ежегодную областную премию губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Победила в конкурсе среди преподавателей музыки Людмила Южина из лицея № 4 Коломны.

Педагог из Коломны Людмила Южина отдала профессии 29 лет. Всю жизнь она посвятила музыке.

«Ответственный, трудолюбивый и творческий педагог. Ученики Людмилы Анатольевны — постоянные участники, призеры и победители творческих конкурсов и олимпиад по музыке, а также ученических научно-практических конференций по предмету», — рассказала директор лицея № 4 Наталья Ерасова.

Учителя не раз отмечали на муниципальном и региональном уровнях. Людмила Южина — победитель муниципального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики «За нравственный подвиг учителя», лауреат Педагогического марафона классных руководителей «Учительство Подмосковья — воспитанию будущего России».

Отметим, что в этом году уже в девятый раз проводят Ежегодный областной конкурс на премию губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Победителей отбирали в 18 дисциплинах по 17 учебным предметам и среди учителей младших классов. Лучшим преподавателям торжественно вручат по 300 тысяч рублей из областного бюджета.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».