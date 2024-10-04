Учитель Артем Павленко из Ленинского округа получил премию губернатора Подмосковья

Педагог из № 7 города Видное Артем Павленко награжден премией губернатора Московской области Андрея Воробьева. Он стал лауреатом в номинации «Лучший учитель физической культуры».

Участники конкурса, который проходил в несколько этапов, создавали видеопрезентации, записывали ролики на своих уроках, отвечали на вопросы экспертов и выступали на конференции.

Артем Павленко трудится в Видном уже 10 лет. Учителем физкультуры он стал благодаря увлечению лыжными гонками. Педагог не только ведет уроки, но и руководит спортивными секциями и готовит школьников к соревнованиям. Его воспитанники успешно выступают на областных и муниципальных турнирах, а в 2023 году пять учеников стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Лучший учитель физкультуры Подмосковья уверен, что главное в его профессии — иметь терпение и желание работать, умение доходчиво объяснять сложные вещи, слушать и любить детей, мотивировать их не оценками, а прививать любовь к физкультуре.

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