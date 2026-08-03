Педагог из Ленинского округа поделилась опытом на курсах повышения квалификации

Старший воспитатель образовательного центра «Лидер» Анастасия Ерохина в апреле выступила в качестве лектора на курсах повышения квалификации по проекту «Предшкола». Она поделилась с коллегами своей методикой.

В округе открыто 80 математических групп, которые посещают свыше 2000 детей. Один из ярких примеров системной работы — центр «Лидер», где под руководством Анастасии Ерохиной детский сад второй год является стажировочной площадкой.

Здесь развивающая среда вышла в холлы: геоборды, нейротренажеры и «математическая печь» помогают детям изучать математику с интересом. Особое внимание уделяется инклюзии — в 2026 году опыт центра представили на всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».

Весной Анастасия Ерохина представила коллегам практико-ориентированную модель «Путешествие в мир математики». В детском саду активно применяется программа Петерсон, где акцент делают не на заучивании, а на глубоком понимании.

Проект «Предшкола: стандарт детского сада» реализуется в Подмосковье с 2021 года и направлен на обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием.