Педагог из Котельников вошла в число 100 лучших учителей Московской области
Учитель русского языка и литературы из Котельников признана одной из 100 лучших педагогов региона. Она получит денежную премию.
Гульназ Айметдинова работает в средней общеобразовательной школе № 3. Она попала в топ-100 учителей Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева.
Все педагоги, попавшие в список, получат премию в размере 100 тысяч рублей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских дронов над семью регионами России
Резервуар загорелся на нефтебазе под Белгородом после атаки дронов ВСУ
Бойцы ВС РФ прикрывали собой гражданских от ВСУ в донецком Нью-Йорке
Стало известно, какое имущество нашли у замглавы МЧС по Кубани Симоненко
В России разработали FPV-дрон «Судного дня»
Ростовскую область за ночь атаковали 55 дронов ВСУ
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте