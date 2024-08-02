Педагог из Котельников вошла в число 100 лучших учителей Московской области

Фото: Администрация Котельники г.о.

Учитель русского языка и литературы из Котельников признана одной из 100 лучших педагогов региона. Она получит денежную премию.

Гульназ Айметдинова работает в средней общеобразовательной школе № 3. Она попала в топ-100 учителей Московской области по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьева.

Все педагоги, попавшие в список, получат премию в размере 100 тысяч рублей.

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