Педагог из Коломны вышла в следующий этап конкурса «Сердце отдаю детям»

Учитель технологии школы № 16 Александра Захарцева успешно преодолела первый этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». По итогам открытого голосования она продолжит борьбу в номинации технической направленности.

За кандидатуру Александры Захарцевой на сайте конкурса проголосовали почти 1200 человек. Теперь педагогу предстоит пройти федеральный заочный этап, итоги которого подведут 11 августа.

В школе № 16 Александра Захарцева руководит объединением «Столярный олимп». Под ее наставничеством школьники изучают деревообработку, учатся читать чертежи, осваивают 3D-проектирование и создают собственные изделия. Воспитанники педагога регулярно становятся победителями и призерами чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс», а также показывают высокие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

Особое место в работе объединения занимают социальные проекты. Вместе с учениками педагог изготавливает тактильные игровые наборы для детей с ограниченными возможностями здоровья, полезные изделия для ветеранов и предметы, необходимые родной школе.

В этом году городской округ Коломна на всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» представят пять педагогов. Трое стали победителями регионального этапа, еще двое — Александра Захарцева и Анастасия Денисова — успешно прошли открытый отбор и продолжат участие в федеральном заочном этапе.