Педагог из Коломны вышла в финал конкурса «Воспитатель года Подмосковья»

Оксана Морозова работает педагогом в дошкольном отделении школы № 16 в Коломне. Она приняла участие в областном профессиональном конкурсе и вышла в его финал.

В очном этапе поучаствовал 51 педагог со всей Московской области. Из них по итогам ряда испытаний выбрали всего 10 финалистов.

Участники должны были продемонстрировать педагогические навыки, представить на суд жюри авторские методики и показать творческий подход к обучению и воспитанию детей. Так, Оксана Морозова из Коломны провела занятие с дошкольниками и просветительское мероприятие с родителями на тему достопримечательностей округа.

Отметим, что финал конкурса прошел 24 апреля. Уже в сентябре этого года пять лауреатов профессионального состязания получат шанс поучаствовать во встрече с министром образования Московской области Ингрид Пильдес.