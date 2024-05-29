Педагог из Коломны вошел в топ-15 электриков ЦФО на чемпионате профмастерства

Мастер производственного обучения колледжа «Коломна» Михаил Крылов показал один из лучших результатов на полуфинале чемпионата электриков. Он пошел в топ-15 лучших специалистов ЦФО и Москвы.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, конкурс прошел на базе колледжа Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26 в Москве. В нем участвовали 10 специалистов с более чем 15-летним стажем и студентов старших курсов технических колледжей. Они собирали щит управления освещением и программировали логическое реле в отведенное время.

«Поздравляем Коломенского педагога и желаем новых успехов в профессиональном развитии», — добавили в ведомстве.

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