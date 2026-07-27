Педагог из Коломны стал участником международной поисковой экспедиции

Советник директора по воспитанию школы № 2 Озер Иван Варлыгин принял участие в международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта». Проект объединил поисковиков из 25 регионов России, а также Эстонии и Белоруссии.

В течение восьми дней педагог работал на острове Шумшу в Сахалинской области. Именно здесь по поручению президента России Владимира Путина создан военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Курильской десантной операции, ставшей завершающим этапом Второй мировой войны.

Во время экспедиции участники обследовали места боев августа 1945 года, район высадки морского десанта, высоты Северная и 171, территорию у озера Большое, а также окопы, траншеи и блиндажи. Поисковики занимались обнаружением останков советских воинов, изучением фортификационных сооружений и сбором артефактов военного времени, которые в дальнейшем пополнят экспозицию музея под открытым небом.

По словам Ивана Варлыгина, работа проходила в непростых погодных условиях: участникам приходилось преодолевать густые заросли, работать под дождем и в тумане, а также привыкать к практически полному отсутствию связи. Несмотря на это, поездка оставила яркие впечатления благодаря уникальной природе острова и работе в команде единомышленников.

Иван Варлыгин работает в школе с 2017 года. Здесь он создал детско-молодежное военно-патриотическое объединение «Георгий Победоносец», воспитанники которого ежегодно участвуют в поисковых экспедициях и Вахтах памяти. Педагог является победителем всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться! — 2025», конкурса педагогических работников «Воспитать человека», а также входит в число 100 лучших учителей Подмосковья по итогам 2024 года.

Основной задачей своей работы Иван Варлыгин считает воспитание у школьников патриотизма, ответственности, уважения к истории страны, а также таких качеств, как честность, мужество, благородство и милосердие.