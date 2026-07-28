Педагог из Коломны прошла первый этап всероссийского конкурса профмастерства

Преподавательница из центра детского творчества Анастасия Денисова успешно преодолела этап состязания «Сердце отдаю детям». По итогам открытого голосования она стала лидером в своей номинации.

Анастасия Денисова представляет туристско-краеведческое направление дополнительного образования. Уже более 13 лет она знакомит детей с историей Коломны, ее архитектурой, культурным наследием и природой.

Под ее руководством на базе школы № 14 работает объединение «Коломчата». Воспитанники изучают историю города, участвуют в походах, осваивают экскурсионную деятельность и приобретают навыки туристско-краеведческой работы.

По информации управления образования администрации округа, следующим испытанием для Анастасии Денисовой станет федеральный заочный этап конкурса, который завершится 11 августа.

Всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» является одним из главных профессиональных состязаний для педагогов дополнительного образования и направлен на выявление лучших образовательных практик и поддержку талантливых наставников.