Педагог из Коломны представила округ на всероссийском форуме классных руководителей

Учитель русского языка и литературы и классный руководитель озерской школы № 3 представила городской округ Коломну на всероссийском форуме классных руководителей. Участниками конкурса стали более тысячи классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования из 89 регионов страны.

В состав делегации Московской области вошли 44 учителя. Они прошли строгий конкурсный отбор. От городского округа Коломна на всероссийский форум классных руководителей отправилась преподаватель русского языка и литературы и классный руководитель школы № 3 в Озерах Вера Филиппова.

Педагоги на форуме обсуждают актуальные вопросы воспитания и методы обучения, обмениваются идеями и подходами, знакомятся с современными методиками и технологиями. Для участников мероприятия организуют встречи с интересными спикерами, мастер-классы, экскурсии на площадки партнеров.

Напомним, форум классных руководителей по поручению президента Владимира Путина организует Министерство просвещения Российской Федерации.

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