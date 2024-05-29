Педагог из Коломны победил на областном профконкурсе «Абилимпикс»

Фото: Министерство образования МО

Х Московский областной чемпионат «Абилимпикс» прошел в Щелкове. Победителем в компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» стал педагог Коломенского аграрного колледжа имени Козлова Владимир Порватов.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, Порватов мастерски выполнил конкурсные задачи: быстрее своих соперников нашел неисправности в двигателе автомобиля, провел необходимые замеры, а затем устранил их.

В ведомстве добавили, что проведение чемпионатов «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» также включено в Федеральный проект «Профессионалитет».

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