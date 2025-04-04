Педагог из Китая провел урок иностранного языка для лицеистов в Воскресенске

Преподаватель из Китая Гоу Циэхун провел урок иностранного языка для учащихся лицея имени Стрельцова. Ребята познакомились с восточной культурой и поучаствовали в мастер-классах.

Урок прошел благодаря программе изучения китайского языка, которая действует в лицее на протяжении нескольких лет. Руководство образовательного учреждения сотрудничает с Государственным социально-гуманитарным университетом в Коломне. Благодаря этому удается расширить образовательную программу, в том числе провести урок китайского языка для десятиклассников с опытным преподавателем из Китая.

«В своей работе я использую разные игры, простые предложения и интересные презентации, которые могут заинтересовать детей в китайском языке. В Воскресенске люди очень добрые, и учителя, так же как и дети, очень заинтересованы», — рассказал представитель ГОУ ВО МО «ГСГУ» Гоу Циэхун.

Студенты Государственного социально-гуманитарного университета провели для лицеистов мастер-класс. Дети освоили китайскую каллиграфию, научились плести узелки удачи и овладели традиционным японским искусством складывания бумаги — оригами.

Партнерство лицея и социально-гуманитарного университета началось в 2018 году. Изначально делегаты планировали наладить обмен опытом в преподавании английского и французского языков, включая мастер-классы и другие совместные мероприятия.

«Когда у нас в университете получил размах китайский язык, Андрей Анатольевич в школе тоже организовал уроки данного языка. И когда у нас появилась возможность приглашать в университет специалистов из Китая, мы не могли не поделиться опытом с нашими коллегами, с которыми нас связывают долгие дружественные и качественные отношения. Наши магистранты выступают наставниками для учеников, в том числе и на базе лицея», — рассказала декан факультета иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор Ирина Саламатина.

Лицей имени Стрельцова обеспечивает высокий уровень обучения за счет современного оборудования и богатого набора дидактических материалов. Ребята качественно изучают китайский и другие иностранные языки, что всесторонне их развивает.