Педагог из Истры стала призером всероссийских профессиональных соревнований

Сначала Юлия выиграла этап внутри колледжа, потом победила в региональном, который проходил в Орехово-Зуеве. Затем отправилась в Оренбург, где соревновалась со студентами со всей России. Девушка в составе сборной Московской области посетила Санкт-Петербург, где проходили финальные испытания. Там она выполняла задания, проводила занятие по робототехнике, создавала видеоролик для урока, а также готовила виртуальную экскурсию по городам-героям. И главное — провела урок для школьников. Она выбрала предмет «Окружающий мир».

Юлия стала абсолютным победителем в своей компетенции «Преподавание в младших классах». Девушка заняла первые места в основном, командном, индустриальном и международном блоках соревнований и принесла в команду сборной четыре медали.

Отметим, что в Истринском колледже есть еще одна студентка, которая в прошлом году также стала победителем. Анна Рожкова заняла первое место во всероссийском чемпионате «Профессионалы» и стала призером VI Республиканского конкурса профессионального мастерства Profskills Belarus 2025.