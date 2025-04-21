Педагог из Истры стал финалистом областного конкурса «Учитель года»

Дмитрий Потемкин — учитель истории и обществознания Рождественской школы, стал финалистом конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025». Он вошел в число 15 лучших педагогов региона.

Путь Дмитрия Потемкина в финал был не из легких. В первом туре ему пришлось побороться за выход финал с 57 другими специалистами Московской области. Участники должны были выполнить три задания: «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час».

Отметим, что благодаря опыту и умению находить подход к ученикам его воспитанники стабильно показывают высокие результаты на ЕГЭ, а также демонстрируют выдающиеся результаты на предметных олимпиадах. Сам педагог — лауреат Всероссийского литературного конкурса «Герои Великой Победы» и призер различных конкурсов.

Кроме того, Дмитрий Потемкин руководитель спортивного клуба «Феникс», который успешно участвует в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах.