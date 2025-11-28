Педагог из Истры стала призером областного творческого конкурса

Музыкальный руководитель дошкольного отделения Первомайской школы Ирина Пьянова вошла в число лучших по итогам престижного творческого фестиваля «Год трудовой доблести — все для Победы». Провела конкурс организация общероссийского профсоюза образования Московской области.

Ирина Пьянова продемонстрировала высокий уровень профессионализма и музыкального мастерства, представив свое выступление в номинации «Музыкально-исполнительское искусство. Инструментальная музыка». Ее талант и усердие получили достойную оценку жюри конкурса, присудивших ей диплом третьей степени.

«Такой результат получился благодаря моему многолетнему опыту и преданности профессии, проявленных на протяжении всей карьеры преподавателя музыки», — поделилась Ирина Пьянова.

Дошкольным отделением Первомайской школы она руководит всего третий год, но уже зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист и отличный музыкант.