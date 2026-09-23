Педагог из Химок выступила на международном фестивале молодежи

Педагог лицея № 21 из Химок Владислава Женихова стала артисткой балета в постановке Марты Августинович и вышла на сцену вместе с популярными исполнителями на международном фестивале молодежи. Масштабное событие под девизом «Следуй за мечтой!» объединило 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны.

Химки на международном фестивале молодежи представила педагог лицея № 21 Владислава Женихова. Для нее участие в фестивале стало возможностью соединить педагогическую профессию и сценическое искусство: Владислава выступила как артистка балета в постановке хореографа Марты Августинович.

«Мы объединились с артистами из разных стран и смогли создать на сцене атмосферу, которая передает дух фестиваля. Очень рада, что получила этот опыт и представила Химки на большой международной площадке», — рассказала Владислава Женихова.

Особенно запоминающимся получился совместный номер с группой The Hatters и певицей Татьяной Куртуковой — такое сочетание балетной пластики и живой музыкальной энергетики создало эффектный номер. В общей программе шоу также выступили известные артисты — группа W24, Наталия Орейро и LIZWI.

«Международный фестиваль молодежи — это площадка, где встречаются талантливые и инициативные люди со всего мира. Особенно приятно, что Химки на таком масштабном событии представила наш педагог Владислава Женихова. Уверен, этот опыт станет для нее источником новых идей и вдохновения», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Фестиваль собрал 10 тысяч молодых лидеров, представляющих науку, образование, культуру, спорт, бизнес, медиа и технологии. География события охватила 191 страну, а главным посылом мероприятия стал девиз «Следуй за мечтой!».