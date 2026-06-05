Педагог из Химок выиграла на всероссийской премии «Служение»

Более 63 000 заявок из 89 регионов поступило в этом году на конкурс поступило. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Среди тех, кто получил награды, оказалась и Людмила Суслова: ее проект по развитию кадетского образования вошел в число лучших инициатив России.

Школа‑интернат за 15 лет под руководством Людмилы Серафимовны значительно продвинулась в деле патриотического воспитания и заняла важное место среди профильных учреждений региона. Сейчас в корпусе работают два кадетских класса, ориентированных на Следственный комитет Российской Федерации, где учатся ребята из разных уголков страны.

Выпускники «Кадетского корпуса» поступают в ведущие вузы и продолжают карьеру в силовых структурах и на государственной службе. Это подтверждает, что воспитательные подходы школы помогают ребятам уверенно строить профессиональный путь в выбранных сферах.

Людмила Серафимовна также придает большое значение духовно‑нравственному воспитанию. Каждый год по ее инициативе в школе проходят Рождественские образовательные чтения, а также организуются акции по оказанию гуманитарной помощи фронту и госпиталям.

«Кадетский корпус в Химках — гордость нашего округа. Проект Людмилы Серафимовны Сусловой доказывает, что патриотическое воспитание дает реальные результаты — выпускники успешно поступают в вузы и выбирают путь служения стране в силовых структурах и на госслужбе», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Московская область в этом году представила на премию «Служение» свыше 1 600 инициатив, направленных на развитие муниципалитетов и укрепление общественных институтов.

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