Педагог из Химок Дарья Лысенко вошла в топ-5 лучших учителей Подмосковья

Дарья Лысенко — бывшая ученица лицея № 7 имени Уланова. После его окончания девушка поступила в Государственный университет просвещения. Оттуда в стены родной школы вернулась с красным дипломом. Учителем начальных классов она работает с 2022 года. Останавливаться на достигнутом Дарья не планирует.

«Дарья, вы — огромная молодец! Примите искренние поздравления! Всегда очень приятно видеть молодежь с горящими глазами. Особенно, если дело касается педагогики. Желаю удачи! Только вперед!» — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Областной этап конкурса «Педагогический дебют — 2024» провели в четыре дня. Учительница из Химок наравне с 52 специалистами боролась за звание лучшей.

«Мы с моим наставником долго готовились. Было очень волнительно, но все получилось! Огромное спасибо всему педагогическому составу нашей школы и моей семье. Без вашей поддержки я бы не справилась! Дальше — больше!» — поделилась учитель лицея № 7 имени Уланова Дарья Лысенко.

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