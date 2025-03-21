Педагог из Химок стала победителем премии «Лучший по профессии»

Итоги премии «Лучший по профессии» подвели по направлению «культура». Руководитель хореографического отделения Центральной детской школы искусств Лилия Егжова стала победителем в номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры».
Лилия Анваровна — заслуженный работник культуры Московской области. Балетмейстер возглавляет хореографическое отделение в местной школе искусств уже более 30 лет. Ее коллективы своими достижениями уже давно известны за пределами региона.
Конкурсному жюри педагог-хореограф представила проект «Юность — территория народного творчества и связи поколений».
Отметим, что премию «Лучший по профессии» губернатор Московской области Андреем Воробьев учредил в 2015 году. Ее цель — повысить престиж педагогической профессии и отметить лучших сотрудников образовательных организаций Московской области.
Девушку не пустили в Эрмитаж из-за нарядной одежды
Как изменились правила размещения и утилизации мусора в России
Показ фильма о детях Великой Отечественной войны прошел в Химках
Потеря для искусства. В Доме актера выразили соболезнования близким Голубкиной
Реконструкцию боя у реки Шпрея в Германии в 1945 году покажут в Дубне
Сборная Подмосковья выиграла 2 медали на первенстве России по голболу
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте