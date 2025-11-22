Педагог из Химок стал призером международного конкурса

Учитель гимназии № 9 Химок Григорий Назаров принял участие в конкурсе «История в школе: традиции и новации». Он стал победителем третьей степени.

Участниками международного конкурса стали более 500 педагогов из восьми федеральных округов России и стран ближнего зарубежья. В финале наградили 24 выдающихся учителей.

Церемония прошла в Доме Российского исторического общества. Конкурс приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Награду Григорию Назарову из Химок вручил председатель организации Сергей Нарышкин.

«От всей души поздравляю Григория Назарова с призовым местом в международном конкурсе и признанием профессионализма на мировом уровне. Радует, что в нашем округе работают такие специалисты. Желаю крепкого здоровья, новых творческих идей и дальнейших успехов в работе!», — сказала глава городского округа Химки Елена Землякова.