Педагог из Химок стал призером конкурса лучших наставников России

Конкурс проходил в четырех номинациях: «Однодневное путешествие», «Многодневное путешествие», «Полевой лагерь» и «Урок-путешествие». Участие приняли 554 человека из 58 регионов России.

Преподаватель из Химок Артем Рябухин занял второе место в номинации «Многодневное путешествие» на всероссийском конкурсе Русского географического общества «Лучший наставник в походе».

Вышедшие в финал 12 наставников проходили заключительные испытания в природном парке «Оленьи ручьи» в Свердловской области. Их подопечными стали 80 московских школьников в возрасте от 11 до 17 лет.

Погода внесла коррективы: из-за дождей и штормового предупреждения многодневный поход сократили до двух дней и одной ночевки, за день группы проходили до 15 километров. Жюри оценивало не только знания участников, но и умение работать с детьми, принимать решения на маршруте и превращать трудности в часть образовательного процесса.

Разработанные участниками маршруты продолжат использовать после завершения конкурса. Лучшие практики передадут особо охраняемым природным территориям и включат в методическую базу РГО.

Артем является руководителем центра дополнительного образования «Дикие тропы», педагогом дополнительного образования, лектором и амбассадором общества «Знание», а также руководителем Молодежного клуба Русского географического общества.

«Артем Рябухин — педагог, который не просто учит детей, а открывает им мир через походы и живую практику. Второе место на всероссийском конкурсе РГО — это признание его профессионализма и вклада в развитие детского туризма в Химках. Такие наставники формируют у молодежи любовь к родному краю и навыки, которые остаются на всю жизнь», — отметил лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев.

Проект «Дикие тропы» стартовал в Химках в 2022 году. Ребят учат ориентироваться на местности, оказывать первую помощь и проводить реальные научные эксперименты под открытым небом.