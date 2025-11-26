Педагог из Химок стал победителем всероссийского конкурса профмастерства

Педагог центра дополнительного образования «Дикие тропы» Артем Рябухин стал победителем Всероссийского конкурса «Знание. Лектор» в номинации «Экология и туризм». В этом году мероприятие проводили в пятый раз.

В Москве подвели итоги масштабного всероссийского конкурса лекторов, где среди 126 победителей из 53 регионов оказался педагог из Химок Артем Рябухин. Конкурс, собравший рекордные 21 тысячу заявок при конкуренции 200 человек на место, продолжался восемь месяцев и включал многоэтапный отбор.

«Лекция касалась туризма, как инструмента познания России, зарождения любви к Родине и личностного развития. Оценивалась актуальность темы, подача, ответы на вопросы экспертов, а они были провокационные и моделирующие конфликтные ситуации. В финале была мастер-лекция на 7 минут. За это время нужно было изложить объемный материал по своей теме: успеть изложить введение, основную мысль и заключение, без спешки в голосе и лишних слов», — рассказал Артем Рябухин.

Педагог убежден, что просветительство — это призвание, и активно развивает это направление в Химках. На базе «Умной библиотеки» он регулярно проводит мастер-классы по истории и географии, мотивируя и школьников, и взрослых.

«Маршрутный туризм по России — это лучший инструмент познать Россию, полюбить ее. Маршрутный, потому что города занимают всего 1% территории страны, остальное — дикая природа, настоящая Россия, автобусов там нет. Но чтобы не выживать, а наслаждаться путешествием, расширять кругозор, необходимы знания. Мои лекции побуждают людей готовиться к путешествиям и открывать для себя Россию, побуждают учиться и ставить масштабные цели, соразмерные просторам России», — подчеркнул Артем Рябухин.

В ближайших планах — проведение «Географического диктанта» с лекцией, направленной на повышение интереса к изучению родного края.