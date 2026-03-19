Педагог из Химок стал победителем в конкурсе «Знание. Лектор

Более 20 тысяч человек приняли участие в конкурсе со всей России, и только 15 из них стали победителями. В финал вышли свыше 600 лекторов.

Артем Рябухин подчеркнул, что для него важен не только результат, но и возможность познакомиться с интересными спикерами и получить ценный опыт. Он отметил: «Организаторы общества "Знание" выстраивают лекции таким образом, что ты постоянно встречаешься с телеведущими и лидерами медиаиндустрии».

Путь к победе был непростым. На первом этапе педагог провел серию лекций по заданным темам, сотрудничая с Химкинской центральной библиотекой. На региональном этапе он подготовил собственные лекции на основе своих наработок по маршрутному туризму, истории и географии России. Финальный этап требовал самопрезентации, где за три минуты нужно было представить экспертам ключевые тезисы своей профессиональной деятельности.