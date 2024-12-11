Педагог из Химок принял участие во Всероссийском образовательном форуме

Учитель начальных классов школы № 29 Ирина Агибалова представила городской округ Химки на форуме «Новая философия воспитания». Специалисты обменялись опытом в воспитании и образовании учащихся.

Ирина Агибалова представила животрепещущую тему — влияние школы на развитие у детей «мягких навыков». Этот термин используют для обозначения коммуникации и критического мышления.

«Ирина Витальевна акцентировала внимание на том, что создание поддерживающей и безопасной атмосферы внутри школы — это основа для успешного воспитания подрастающего поколения. Она рассказала о том, как важно вовлекать в процесс воспитания не только учителей, но и родителей, а также самих учеников», — поделилась муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Напомним, что педагоги из Химок регулярно участвуют в значимых для развития образовательной сферы форумах и мероприятиях.