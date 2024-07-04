Педагог из Химок Анна Трошина приняла участие в форуме «Дошкольники России»

Воспитатель дошкольного отделения «Лесная сказка» при школе № 30 Анна Трошина провела мастер-класс на VII Всероссийском форуме с международным участием «Дошкольники России». Форум объединил свыше 200 педагогов со всех уголков России.

Участники встречи обсудили лучшие методы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Анна Трошина провела лекцию на тему патриотического воспитания, основываясь на собственном опыте. Химчанка работает воспитателем шесть с половиной лет, три из них — в «Лесной сказке».

«Мой проект связан с Всероссийской акцией „Живые письма дошкольников“. В рамках которого дети учатся выражать свои мысли не только словами, но и картинками, собственными рисунками. Воспитатели помогают ребятам рассказать о своем городе, его культуре и традициях и отправить письма детям из разных уголков России», — поделилась Анна Трошина.

Педагог рассказала, что прививает детям любовь к Родине с ранних лет. Их интерес она привлекает с помощью игрового формата: воспитанники ищут города России на карте и сочиняют письма для друзей из дальних краев. Так они узнают историю и культуру своей страны.

Участники форума также попытались придумать интерактивные занятия для привлечения интереса дошкольников.

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