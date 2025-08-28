Педагог из Егорьевска вошла в топ-10 лучших учителей физкультуры

Учитель физкультуры школы № 13 в Егорьевске вновь одержала победу на престижном профессиональном конкурсе. Она вышла в финал всероссийского состязания.

Стаж Ольги Кушнеревич составляет более 20 лет. Ранее она занимала призовые места на многих конкурсах: муниципальном состязании «Учитель года-2014», конкурсе «Учитель здоровья России — 2024».

Кроме того, в прошлом году Ольга вошла в топ-100 лучших учителей Подмосковья, а в этом стала одним из финалистов всероссийского конкурса Гуру физкультуры.

«На первых этапах мы предоставляли видеовизитку и проходили тестирование на тему Олимпийских игр, истории спорта, а также методика преподавания предмета и, конечно, знания психологии», — поделилась Ольга Кушнеревич.

Также учитель физкультуры проводит тренировки в секциях пилатеса, по волейболу и баскетболу. С нового учебного года она организует занятия по бадминтону для своих учеников.