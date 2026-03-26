Педагог из Дмитрова получила жилье по программе «Социальная ипотека»

Татьяна Демченко, учитель математики Инженерной школы города Дмитрова с 18-летним стажем, стала обладательницей собственной квартиры благодаря программе «Социальная ипотека». Инициатива, запущенная в 2016 году по поручению губернатора Андрея Воробьева, помогает работникам социальной сферы приобрести жилье на уникальных условиях: государство оплачивает 50% стоимости в качестве первоначального взноса, а в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга. Участники программы оплачивают только проценты по кредиту.

Семья Демченко выбрала квартиру, полностью соответствующую требованиям программы. Жилье уже было с ремонтом и кухонным гарнитуром — оставалось лишь докупить мебель. Сейчас семья постепенно обживает пространство, создавая уют.

«Новая квартира дарит ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Очень благодарна за такую поддержку — это действительно меняет жизнь к лучшему. Мне как учителю очень приятна такая забота о нас», — поделилась Татьяна Демченко.

Глава Дмитровского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов отметил: «Мы стремимся создать условия, чтобы те, кто каждый день трудится на благо нашего общества, могли жить в достойных условиях и строить свое будущее. Пусть новый дом приносит только радость, уют и счастье».