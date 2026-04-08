Педагог из Дедовска стала лауреатом профессионального конкурса

Учитель начальных классов Дедовской СОШ № 1 Анастасия Смычкова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2026». Она получила признание в номинации «Молодые классные руководители» по итогам финала, где Московскую область представляли 25 педагогов.

Анастасия Смычкова работает с младшими классами и уделяет внимание не только содержанию уроков, но и форме подачи материала. В своей практике она использует нестандартные приемы, которые помогают детям лучше усваивать темы и сохранять интерес к учебе.

«Для меня важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя уверенно на уроке и понимал, что у него все получится», — отметила педагог.

Финал конкурса собрал представителей разных направлений педагогики. Участники соревновались в номинациях «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Педагог-наставник», «Молодые классные руководители», «Молодые управленцы» и «Молодые педагоги среднего профессионального образования».

Конкурс «Педагогический дебют» проходит с 2006 года. Он направлен на поддержку молодых специалистов и развитие интереса к профессии учителя. В нем участвуют педагоги со всей страны, которые только начинают свой профессиональный путь.