Педагог из Чехова выиграла муниципальный этап конкурса профмастерства

Победителем муниципального конкурса «Первая ступенька — 2025» стала учитель истории из гимназии № 2 Мария Королева. Она представит Чехов на областном этапе осенью этого года.

Призеры конкурса продемонстрировали свои педагогические методики и провели открытые уроки. В финале испытаний они показали свои ораторские способности и умение выступать публично, навыки вызывать интерес в учениках и удерживать их внимание.

Педагоги в своих работах продемонстрировали методики мотивации школьников и укрепления авторитета учителя. Помимо этого, конкурсанты рассказали о важности формирования самооценки у учеников, о преимуществах и недостатках нейросетей для обучения детей, представили специальные подходы в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что регулярный обмен опытом и повышение квалификации, конкурсы лучших по профессии — часть региональной программы «Образование Подмосковья».