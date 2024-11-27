Педагог из Чехова примет участие во всероссийском конкурсе молодых учителей

Преподаватель русского языка и литературы школы № 10 имени Станислава Воронина представит городской округ Чехов на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют-2025». Региональный этап объединит 34 учителей из 11 муниципалитетов Подмосковья.

От городского округа Чехов на Всероссийском конкурсе молодых учителей «Педагогический дебют-2025» выступит преподаватель русского языка и литературы школы № 10 Анастасия Павлова. В профессии девушка уже два года. Ранее она побеждала на муниципальном этапе конкурса «Первая ступенька-2024».

Участники мероприятия делятся профессиональным опытом, ведут открытые лекции и занятия, показывают свои творческие и педагогические навыки.

Конкурс организуют с 2015 года. Победителей определяют по пяти направлениям: «Молодые учителя», «Молодые педагоги-психологи», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые управленцы» и «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций».

Творческий этап пройдет с 24 по 28 ноября в Государственном гуманитарно-технологическом университете в Орехово-Зуеве.

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