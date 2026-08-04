Педагог из Богородского округа выступил на всероссийском кейс‑чемпионате

Заместитель директора по воспитательной работе Центра образования № 25 Богородского округа Людмила Лебедева стала участником главного педагогического события лета — первого всероссийского кейс‑чемпионате в Альметьевске. В программу входили лекции, мастер-классы и защита проектов перед экспертами.

Педагоги со всей страны объединились, чтобы найти ответы на реальные вызовы современной школы: от внедрения новых воспитательных практик до поиска эффективных решений для сложных образовательных ситуаций. Площадкой масштабного события стал лицей № 1 имени И. К. Тагирова. В этом году в чемпионате участвовало более 160 педагогов из 18 регионов России.

Людмила Лебедева представляет Богородский округ и делится на чемпионате опытом, а также перенимает передовые практики коллег. «Участие в таком форуме — это не только возможность заявить о достижениях округа, но и реальный шанс привнести в нашу образовательную среду свежие, работающие решения», — отметила она.

По итогам чемпионата лучшие участники получат призы, гранты на реализацию образовательных инициатив и предложения о работе в школах Альметьевска.