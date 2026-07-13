Педагог из Богородского округа вышла в финал конкурса «Первый учитель»
Молодой педагог из «Центра образования № 5 имени Героя России Максима Сураева» города Ногинска Наталия Нурмухамедова стала участником заключительного очного этапа престижного всероссийского конкурса «Первый учитель». Состязание пройдет в Петропавловске-Камчатском.
Для учителя из Ногинска конкурс — это возможность заявить о себе, поделиться опытом и доказать: молодые педагоги готовы менять образование к лучшему.
Меньше года назад Наталия Нурмухамедова впервые переступила порог школы в качестве учителя. Сегодня она — в числе сильнейших педагогов страны. Выход в финал для учителя из Ногинска — не только личная победа, но и признание ее профессиональной позиции.
По словам Наталии Нурмухамедовой, для нее поездка на Камчатку — это возможность увидеть другую Россию, познакомиться с коллегами из разных уголков страны и почувствовать себя частью большого педагогического сообщества. Руководство и коллектив школы поддерживают педагога и верят в ее успех на финальном этапе.