Педагог из Богородского округа вошла в число лучших воспитателей Подмосковья

Завершился второй этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2025». Номинантом стала педагог дошкольного отделения Центра образования № 10 Евгения Ермолова.

Участникам областного конкурса предстояло продемонстрировать современные подходы к обучению и воспитанию дошкольников в рамках испытаний «Педагогическая находка» и «Мастер-класс». Среди педагогов, представивших свои лучшие методики и авторские практики, оказалась специалист из Богородского округа, воспитатель дошкольного отделения Центра образования № 10 Евгения Ермолова.

Авторская методика Евгении Ермоловой покорила жюри. Ее педагогическая разработка была оценена дипломом в номинации «Сердце отдаю детям».

Для участия в очном этапе конкурса был отобран 51 педагог-дошкольник со всей Московской области. Лучшие конкурсные разработки будут использоваться педагогами в дальнейшей работе на территории Богородского округа.