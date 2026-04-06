Педагог из Богородского округа стала лауреатом всероссийского конкурса

3 апреля в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и победителей всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2026». Мероприятие объединило талантливых и перспективных представителей педагогического сообщества со всей страны.

С 28 марта по 3 апреля в Москве проходил финал профессионального состязания. Из 2 тысяч участников заочного этапа, прошедших отбор, на очные испытания были приглашены 220 педагогов со всей страны.

Дарье Лапшиной из Центра образования № 10 присудили звание лауреата в номинации «Молодые педагоги-психологи».

В течение конкурсной недели педагог проходила непростые испытания, блестяще представив системную работу в центре образования на всероссийском уровне. Так, на одном из этапов специалист осветила очень актуальную тему одинокого отцовства, вызвавшую живой интерес жюри и плодотворную дискуссию.

Коллектив Центра образования поздравил педагога со столь значимым достижением. Этот успех — свидетельство высокого уровня подготовки, профессионализма и преданности выбранному делу.