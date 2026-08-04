Педагог из Богородского округа получила региональную награду

Педагог начальных классов Центра образования № 8 Ирина Мухина отмечена премией по итогам регионального конкурса лучших учителей Московской области. Эта награда стала признанием вклада учителя из Богородского округа в развитие начального образования, инновационных подходов к обучению и воспитанию, а также умения создавать комфортную и поддерживающую среду для каждого ребенка.

Почти 40 лет Ирина Мухина посвятила работе с младшими школьниками. Обладая высшей квалификационной категорией, она не останавливается на достигнутом: постоянно совершенствует профессиональные навыки и активно участвует в значимых региональных проектах — таких как «Эффективная начальная школа» и «Математика на углубленном уровне в начальной школе».

Результаты работы педагога говорят сами за себя: ученики стабильно становятся победителями и призерами олимпиад и конкурсов. Но ценность ее труда — не только в цифрах и наградах. Главное — в том, что дети учатся мыслить, анализировать, применять знания в жизни и не бояться пробовать новое.

В своей практике Ирина Мухина гармонично сочетает традиционные подходы с современными образовательными технологиями. На уроках она использует STEM‑технологии, проектные методы обучения и интерактивные инструменты — например, интерактивные доски. Такой подход делает обучение не просто познавательным, а по‑настоящему увлекательным. Особое внимание педагог уделяет работе с одаренными детьми: для них она организует дополнительные внеурочные занятия, где ребята могут глубже погрузиться в интересующие темы.