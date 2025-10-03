Педагог из Богородского округа победил во всероссийском конкурсе профмастерства

Преподаватель духовых инструментов Дмитрий Пономаренко стал лучшим в своем деле в 2025 году. Это событие произошло накануне Дня учителя, когда были озвучены результаты конкурса, проводимого Министерством культуры России.

Дмитрий Михайлович работает в Обуховской детской школе искусств с 2019 года, когда учебное заведение получило статус школы искусств. Он окончил Таганрогское училище и Московскую военную консерваторию, где получил квалификацию дирижера. Во время службы в армии он возглавлял военный оркестр, что стало важным этапом в его карьере.

В школе Пономаренко создал отдел духовых и ударных инструментов и детский духовой оркестр. Под его руководством оркестр стал лауреатом первой степени на всероссийском конкурсе «Музыкальный марафон» в 2024 году. Коллеги отмечают его профессионализм и требовательность к ученикам. Дмитрий активно пишет аранжировки и инструментовки.

Ученики преподавателя успешно поступают в музыкальные учебные заведения, а за последние три года он подготовил четырех стипендиатов Управления культуры БГО. Пономаренко также стал победителем премии «Лучший по профессии» среди работников культуры. За его многолетний труд было вручено множество благодарностей и грамот.