Педагог из Богородского округа победил в конкурсе «Лучший по профессии»

Недавно завершился конкурс на премию губернатора Московской области «Лучший по профессии», целью которого стало выявление лучших работников учреждений культуры и дополнительного образования. В номинации «Лучший работник организации дополнительного образования сферы культуры» призовым местом был удостоен преподаватель Обуховской детской музыкальной школы Дмитрий Пономаренко.

Дмитрий стал известен благодаря своим значительным достижениям, в том числе созданию отдела духовых и ударных инструментов. На направлении обучаются около 50 детей. Учреждение гордится тем, что в 2024 году его духовой оркестр стал лауреатом Всероссийского конкурса «Музыкальный марафон». Педагог также разработал уникальную методику дыхания для исполнителей на духовых инструментах.

Ученики Дмитрия неоднократно добивались успехов на различных конкурсах, включая зональные, областные, всероссийские и международные. Полученная награда служит не только признанием высокого уровня его работы, но и дополнительным стимулом для дальнейших достижений и развития.