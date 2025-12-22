Педагог из Балашихи выступит на областном конкурсе воспитателей

Муниципальный этап областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья!» прошел в городском округе Балашиха. Шесть финалистов — опытных воспитателей — презентовали свои методики и инновационные подходы в работе с детьми.

Участники провели мастер‑классы и показали авторские «Педагогические находки», направленные на повышение концентрации внимания детей во время занятий и создание креативной образовательной среды. Судейская комиссия оценивала профессионализм, оригинальность решений и практическую применимость представленных материалов в условиях детских учреждений.

По итогам трех туров победителем муниципального этапа стала Наталья Солодкова, воспитатель школы № 16. Она будет представлять городской округ Балашиха на региональном этапе конкурса «Воспитатель года Подмосковья — 2026».

Также были названы победители в специальных номинациях: Марина Старостина из школы № 20 получила приз в категории «За сохранение традиций», а Наталья Егоренко из школы № 18 стала обладательницей награды «Лучшая педагогическая идея».