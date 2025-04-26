Педагог из Балашихи стала лауреатом регионального этапа конкурса «Воспитатель года»

Преподаватель музыки в дошкольном отделении школы № 30 Любовь Арыванюк прошла третий тур областного конкурса «Воспитатель года — 2025». Она успешно справилась с тремя испытаниями регионального этапа состязания педагогов.

На конкурсе Любовь Арыванюк провела педагогическое занятие с детьми, просветительское мероприятие с родителями и разговор на профессиональные тематики. Преподавателю также предстоит пройти собеседование с Министром образования Московской области. По его итогам в начале октября станет ясно, кто из лауреатов отправится на Всероссийский конкурс «Воспитатель года — 2025».

Отметим, что его проводят в три этапа: муниципальный, региональный и федеральный. Преподаватели соревнуются за звание лучшего на уровне города, субъекта и страны соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.