Педагог из Балашихи стала финалистом конкурса «За нравственный подвиг учителя».

Ирина Сазонова обилась значительных успехов в своей профессиональной деятельности. В этом году она также она приняла участие во всероссийском конкурсе лучших педагогических практик «Школьная библиотека как центр притяжения: роль библиотеки в создании развивающей среды образовательной организации».

Ученики педагога регулярно показывали высокие результаты, подтверждая профессионализм и мастерство педагога. Так, один школьник стал победителем, а еще трое — призерами Всероссийской олимпиады по русскому языку. По литературе призерами стали сразу три ученика. Кроме того, один из ребят победил на муниципальном этапе конкурса «Без срока давности», а еще один — стал призером «Тютчевской весны».

Ирина Сазонова активно занимается патриотическим воспитанием школьников. Она является членом регионального отделения общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», принимает участие в социально-значимых проектах и инициативах, среди которых всероссийский патриотический форум «Память вне времени» и проект «Пока мы помним — они живут». Педагог занимается организацией видеоконференций между кадетами из школы № 2 и учениками школы № 27 в Луганской Народной Республике в рамках проекта «Мост дружбы», а также проведением серии мини-спектаклей «Сказки народов России» для учеников начальных классов.

Благодаря своей деятельности Ирина Сазонова показывает, что быть учителем — это не просто профессия, а настоящее призвание.