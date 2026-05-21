Педагог из Балашихи победила на региональном этапе всероссийского конкурса

Региональный этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям — 2026» завершился в Московской области. Победу одержала руководитель хореографического коллектива Дворца творчества детей и молодежи из Балашихи Екатерина Левченко.

Педагог также стала лучшей в номинации «Педагог дополнительного образования художественной направленности». Торжественная церемония награждения прошла 21 мая. Екатерина Левченко получила звание абсолютного победителя конкурса и денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Конкурс «Сердце отдаю детям» стал площадкой для демонстрации мастерства, творческого подхода и профессионализма работников дополнительного образования. Участники делились инновационными методиками, демонстрировали мастерство в работе с детьми разных возрастов, умение работать в команде. Теперь победители получат право представлять Московскую область на всероссийском этапе конкурса.