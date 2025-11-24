Педагог Ирина Виллахова в Богородском округе отметила 100-летие

Жительница Богородского округа Ирина Владимировна Виллахова 22 ноября отметила столетний юбилей. Более 40 лет она посвятила педагогике.

Ирина Владимировна с 1971 по 1980 годы была директором школы № 26 в деревне Большое Буньково. За годы своей работы в должности директора сплотила вокруг себя отличный коллектив. В нем работали два Заслуженных учителя РФ. Четверо специалистов были отмечены медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие».

Еще семь педагогов награждены знаками «Отличник народного просвещения». Школа трижды признавалась лучшей в Ногинском районе.