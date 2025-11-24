Педагог Ирина Виллахова в Богородском округе отметила 100-летие
Жительница Богородского округа Ирина Владимировна Виллахова 22 ноября отметила столетний юбилей. Более 40 лет она посвятила педагогике.
Ирина Владимировна с 1971 по 1980 годы была директором школы № 26 в деревне Большое Буньково. За годы своей работы в должности директора сплотила вокруг себя отличный коллектив. В нем работали два Заслуженных учителя РФ. Четверо специалистов были отмечены медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие».
Еще семь педагогов награждены знаками «Отличник народного просвещения». Школа трижды признавалась лучшей в Ногинском районе.
«Наша Ирина Владимировна — человек, который знает, куда идет. В том же направлении готов идти весь коллектив. Она стала для нас примером интеллигентности и уважительного отношения ко всем людям, примером мудрости, профессионализма, преданности делу всей своей жизни, — так отзываются о директоре школы преподаватели, работающие под ее руководством и благодарные ученики», — отметил заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.
Он пожелал виновнице торжества крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.
К теплым словам поздравлений присоединились близкие, коллеги, а также представители Окружного управления социальной защиты населения. Ирина Владимировна поблагодарила за теплые слова и поздравления.