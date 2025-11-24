Педагог Ирина Виллахова в Богородском округе отметила 100-летие

Жительница Богородского округа Ирина Владимировна Виллахова 22 ноября отметила столетний юбилей. Более 40 лет она посвятила педагогике.

Ирина Владимировна с 1971 по 1980 годы была директором школы № 26 в деревне Большое Буньково. За годы своей работы в должности директора сплотила вокруг себя отличный коллектив. В нем  работали два Заслуженных учителя РФ. Четверо специалистов были отмечены медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое отличие».

Еще семь педагогов награждены  знаками «Отличник народного просвещения». Школа трижды признавалась лучшей в Ногинском районе.

«Наша Ирина Владимировна — человек, который знает, куда идет.  В том же направлении готов  идти весь коллектив. Она стала для нас примером интеллигентности и уважительного отношения ко всем людям, примером мудрости, профессионализма, преданности делу всей своей жизни, — так отзываются о директоре школы преподаватели, работающие под ее руководством и благодарные ученики», — отметил заместитель главы Богородского округа Олег Шойко.

Он пожелал виновнице торжества крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.

К теплым словам поздравлений присоединились близкие, коллеги, а также  представители Окружного управления социальной защиты населения. Ирина Владимировна поблагодарила за теплые слова и поздравления.

