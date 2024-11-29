Педагог хоровой школы в Красногорске победила в международном конкурсе

Преподаватель Детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса» Любовь Ивановна Чурина стала лауреатом Международного конкурса педагогики «Авторская статья». Она написала эссе, в котором размышляла о качествах, которые нужно привить подрастающему поколению.

Конкурс был организован Всероссийским информационно-образовательным порталом «Педагогические таланты России». Любовь Ивановна представила эссе «Воспитание человека». Она посвятила его вопросам воспитания и развития личности. Любовь Чурина в тексте рассуждала о качествах, которые нужно привить подросткам, чтобы вырастить успешного человека.

Победа Любови Ивановны Чуриной — это признание ее профессиональных качеств и творческого подхода к педагогической деятельности.

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