Педагог физики из Реутова победил в областном конкурсе «Учитель года Подмосковья»

Преподаватель физики из Реутова Юрий Уробушкин стал победителем областного конкурса «Учитель года Подмосковья — 2024». Он работает в школе № 10 с открытия, применил нестандартные подходы к обучению, открыл Музей света и звука.

Награждение победителей прошло в Доме правительства Московской области. Награду Юрию Уробушкину вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этот конкурс стал неотъемлемой частью моей жизни, жизни нашей педагогической семьи. Я хочу сказать огромное спасибо Министерству образования Московской области и, конечно, Андрею Юрьевичу за то, что поддерживаете наши начинания, за то, что даете нам участвовать в подобных конкурсах, развиваться. Спасибо за поддержку моей команде и жюри, которое в меня поверило и дало возможность победить», — сказал Юрий Уробушкин.

Юрий Уробушкин работает учителем физики более 10 лет с момента открытия школы № 10. Он пошел по стопам мамы и бабушки, которые посвятили свою жизнь педагогике. Юрий Михайлович применяет нестандартный подход — билингвальное обучение, а также проводит мастер-классы в школах других городов России — от Сергиева-Посада до Элисты. Он также открыл музей света и звука. Юрий Михайлович считает, что основное его направление в работе — объяснять детям, как можно применить физику в жизни.

Руководство школы и администрации городского округа Реутов гордится педагогом. В следующем году он представит Подмосковье на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

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