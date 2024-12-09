Педагог Дмитровского колледжа побывал на конкурсе профмастерства в Индии

Преподаватель Дмитровского техникума Виктория Бородина приняла участие в XI Национальном чемпионате «Абилимпикс Индия — 2024». Она продемонстрировала мастерство в номинации «Поварское дело».

XI Национальный чемпионат «Абилимпикс Индия — 2024» проходил 6 и 7 декабря на базе Sarthak Global Resource Centre в городе Гуруграм вблизи Нью-Дели. В состав сборной России вошли 12 конкурсантов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Свердловской области.

В первый день прошло знакомство, где участникам показали площадку, на которой будут проводить соревнования.

Виктория Бородина показала мастерство в номинации «Поварское дело». Все участники выступили вне основного зачета чемпионата, по итогам которого получили почетные дипломы.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина отметила отличное выступление дмитровчанки на международном уровне и пожелала дальнейших профессиональных успехов.

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