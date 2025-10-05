Педагог детской школы искусств в Химках стал лауреатом премии президента России

Педагог Центральной детской школы искусств в Химках Денис Баранов стал лауреатом конкурса на присуждение премии президента Российской Федерации. Судьи отметили его достижения в педагогической деятельности по предпрофессиональным программам.

Денис Баранов — Заслуженный работник культуры Московской области. В Центральной детской школе искусств он работает с 1997 года — преподает класс балалайки. С 2001 года педагог занимает должность художественного руководителя и дирижера оркестра народных инструментов «Русская мозаика». Под его руководством коллектив получил звание Образцового.

Ученики Дениса Баранова завоевали более 90 призовых мест, стали лауреатами более 40 общероссийских и международных мероприятий. Среди достижений — грант президента Российской Федерации, золотая медаль ХIХ Молодежных Дельфийских игр России и победы в конкурсе «Молодые дарования России». Струнная секция отдела народных инструментов стала одной из самых крупных в Московской области. Здесь занимаются более 90 учащихся.

Денис Баранов — победитель премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» и автор оркестровых инструментовок более 30 произведений русской, советской и зарубежной классики. С 1995 года он руководит и выступает в народном ансамбле «Московское время».