Партию гуманитарной помощи отправили из Зарайска в зону СВО

Из Зарайска отправили очередную партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции. Бойцам доставят продукты питания, печи и строительные скобы.

Отправку груза приурочили ко Дню военной разведки. В сборе приняли участие волонтеры «Старой Кузни», глава округа Виктор Петрущенко, муниципальные депутаты и члены Комитета семей воинов отечества.

В два автомобиля марки УАЗ «Патриот» загрузили продукты, предметы первой необходимости, печи и строительные скобы.

«Все, что мы изготовили вчера в рамках площадки „Зарайск — Фронту“, уже сегодня отправляется к нашим ребятам, которые приближают победу. Мы в тылу должны объединиться и делать все возможное, чтобы помочь им», — подчеркнул руководитель штаба КСВО в Зарайске Михаил Минаев.

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